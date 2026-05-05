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Häuser mit Terrasse in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Ihr Familienhaus am Meer in St. Vlas - Gemütlichkeit, Stil und Natur an einem Ort!Gut zu zei…
$432,131
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Villa 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Villa 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
🏡 Objektbeschreibung Wir bieten eine exklusive zweistöckige Villa mit privatem Pool in Ko…
$468,109
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Reihenhaus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Reihenhaus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Grand Village: Luxus zweistöckiges Stadthaus mit Kamin und Bergblick!Auf der Suche nach der …
$204,495
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Eigenschaftstypen in Nesebar

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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

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