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Wohnimmobilien in Kameno, Bulgarien

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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Dreizimmerwohnung im Zentrum von Burgas an…
$258,708
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Haus 3 zimmer in Kameno, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kameno, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 181 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Einfamilienhaus mit Garten in Kameno an. Das Haus h…
$137,631
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Haus 4 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
ID 33891248 Preis: 248,500 Euro Bevölkerung: Czerni Vrch, BurgasZimmer: 4Gesamtfläche: 280 m…
$285,123
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/9
Wir bieten geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnungen OHNE WARTUNGSKOSTEN im Komplex Smoki…
$104,497
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Haus 4 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein zweistöckiges Haus mit Garten und Garage im Dorf Vinarsko in der Region Burga…
$151,235
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Wohnung 2 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/9
Wir bieten geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnungen OHNE WARTUNGSKOSTEN im Komplex „Smok…
$104,497
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Wohnung 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
ID 34082724Verkauf:Bereit zu begleichen Haus mit großem Grundstück Preis: 129.000Bevölkerung…
$146,756
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Apartments OHNE Nebenkosten im Neubaukomplex „Sol…
$56,094
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Haus 3 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
ID 33895136 Preis: 127.400 Euro Bevölkerung: Czerni Vrch, BurgasZimmer: 3Gesamtfläche: 130 q…
$145,356
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 000 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Apartments OHNE Nebenkosten im Neubaukomplex „Sol…
$56,094
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Wohnung in Cherni vrah, Bulgarien
Wohnung
Cherni vrah, Bulgarien
Fläche 130 m²
Neuer Komplex von Einfamilienhäusern nur 12 km von der Stadt Burgas entfernt Standort Die A…
$151,115
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Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
ID 33637958Verkauf eines Hofes mit einem alten Haus im Dorf Vinarsko, Kameno Gemeinde, Regio…
$39,818
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Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Haus mit Hof in Vinarsko Dorf, Burgas Region Wir bieten zum Verkauf ein eins…
$98,293
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Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
‼️SALES START‼️ Sunny Beach New residential building in the center of Sunny Beach near Caca…
$61,746
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Haus 4 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
🏡 Neubau Haus zum Verkauf | Dorf in der Nähe Burgas (20 km) IBG Real Estates freut sich, die…
$199,472
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IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow in Vinarsko, Bulgarien
Bungalow
Vinarsko, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Das Haus befindet sich auf einem Grundstück von 820 qm. Die Gesamtfläche…
$95,348
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein einstöckiges Haus mit Garten im Dorf Vinarsko in der Region Burgas an. Die…
$96,896
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Haus 6 zimmer in Kameno, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kameno, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes, RENOVIERTES und GASIFIZIERTES zweistöckiges Haus mit …
$215,480
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Immobilienangaben in Kameno, Bulgarien

mit Garage
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