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Wohnungen in Kameno, Bulgarien

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1 Zimmer
5
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Dreizimmerwohnung im Zentrum von Burgas an…
$258,708
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Wohnung 2 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/9
Wir bieten geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnungen OHNE WARTUNGSKOSTEN im Komplex Smoki…
$104,497
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Wohnung 2 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/9
Wir bieten geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnungen OHNE WARTUNGSKOSTEN im Komplex „Smok…
$104,497
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
ID 34082724Verkauf:Bereit zu begleichen Haus mit großem Grundstück Preis: 129.000Bevölkerung…
$146,756
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Apartments OHNE Nebenkosten im Neubaukomplex „Sol…
$56,094
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 000 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Apartments OHNE Nebenkosten im Neubaukomplex „Sol…
$56,094
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Wohnung in Cherni vrah, Bulgarien
Wohnung
Cherni vrah, Bulgarien
Fläche 130 m²
Neuer Komplex von Einfamilienhäusern nur 12 km von der Stadt Burgas entfernt Standort Die A…
$151,115
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Wohnung 1 zimmer in Polski Izvor, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Polski Izvor, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
‼️SALES START‼️ Sunny Beach New residential building in the center of Sunny Beach near Caca…
$61,746
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Immobilienangaben in Kameno, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
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