  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Russe
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Oblast Russe, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Büro 44 m² in Ruse, Bulgarien
Büro 44 m²
Ruse, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Wir freuen uns, dieses helle und funktionale Büro zu vermieten, befindet sich im 5. Stock ei…
$303
IBG REAL ESTATES LTD
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
