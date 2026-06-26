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Neubau Häuser in Oblast Burgas, Bulgarien

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Hüttendorf Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
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Pomorie, Bulgarien
von
$243,661
Victoria Casablanca Zdessy kazhdy home entworfen mit zabotoy o Ihr Komfort und Gemütlichkeit.📌 GrundinformationenKategorie: Der SekundärverkaufTyp: HomeHauptplatz: 116 m2Platz: 166 m2Art des Endes: In podRegion: Pomorie, BolgariyaPreis: 209 000 €Preis für m2: genau✨ Vorteile des Komplexes🔹 2…
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Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
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Alle anzeigen Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgarien
von
$384,727
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideal…
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