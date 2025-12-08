  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Nesebar
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Nesebar, Bulgarien

wohnungen
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Alle anzeigen Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgarien
von
$384,727
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideal…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Alle anzeigen Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Clubhaus Clubhaus der Elite Nessebar
Nessebar, Bulgarien
von
$86,669
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 54–84 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neubau vom Bauherrn für den ganzjährigen Aufenthalt! Nicht mehr als fünf Minuten vom schönen Strand entfernt und in perfekter Lage! Keine Servicegebühr!!! Das Haus hat fünf Etagen + ein Erdgeschoss. 20 wohnungen, 20 Parkplätze, 20 Lagerhäuser. Das Gebäude hat einen Eingang und es wird ein ho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.0
86,511
Wohnung 2 zimmer
84.0
134,572
Bauherr
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen