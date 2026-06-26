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Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Oblast Burgas, Bulgarien

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Nessebar
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Sweti Wlas
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Aheloy
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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
🌊 Panorama des Meeres und zwei Ebenen des Komforts: Ein luxuriöses Drei-Zimmer-Stadthaus in …
$114,272
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/4
🏠 Geräumig für die ganze Familie: 4-Zimmer-Wohnung im Sunny Day 3Wir bieten zum Verkauf ein …
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Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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