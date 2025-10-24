Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Burgas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garten

Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Oblast Burgas, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung im Komplex „Garden of Eden“ in Sweti…
$164,741
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
