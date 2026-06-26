Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Burgas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garage

Mehrstöckige Wohnungen mit Garage in Oblast Burgas, Bulgarien

;
Nessebar
3
Sweti Wlas
8
Aheloy
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Stockwerk 3
Passwort vergessen? ARTHUR: Fünf-Zimmer-Penthouse in drei Ebenen – der Inbegriff des Luxus i…
$669,437
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen