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Villen in Oberösterreich, Österreich

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Engerwitzdorf, Österreich
Villa
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 400 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$695,847
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Villa 25 zimmer in Ufer, Österreich
Villa 25 zimmer
Ufer, Österreich
Zimmer 25
Fläche 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 8 zimmer in Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Villa 8 zimmer
Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Zimmer 8
Fläche 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Immobilienangaben in Oberösterreich, Österreich

mit Garage
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