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Wohnimmobilien in Wien, Österreich

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117 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
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Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Objektbeschreibung Diese Eigentumswohnung hat ca. 50 m2, besteht aus 2 Zimmer plus Nebenr…
$404 001
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 6
Sehr ruhige, sonnige, barrierefreie, klimatisierte, Niedrigenergie - Eigentumswohnung mit Wi…
$1,02M
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Privatverkäufer
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English, Deutsch
Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Ruhige Lage in Unterbaumgarten im 14. Bezirk. Straßenbahn und Bus sind zu Fuß erreichbar.UNT…
$757 317
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Stockwerk 1/3
Zwischen Pötzleinsdorferstraße und Krotenbachstraße befindet sich diese extravagante Oase...…
$4,20M
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Die Wohnung befindet sich in einer der exklusivsten Lagen Wiens – in der Weihburggasse im 1.…
$5,82M
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Wohnung 9 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 9 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 401 m²
Etagenzahl 4
Die Villa befindet sich in einer der begehrtesten Wohnlagen des 13. Bezirks, nur wenige Gehm…
$3,49M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung in Wien, Österreich
Wohnung
Wien, Österreich
Fläche 1 904 m²
U3, WestbahnhofDie Immobilie ist ein Eckzinshaus aus der Jahrhundertwende. Die Straßenfassad…
$14,88M
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Wohnung 5 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Stockwerk 1
GrinzingWohnung mit Garten und eigenem Pool im Zentrum von Grinzing! Wir bieten Ihnen ein…
$2,22M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 652 m²
Diese erstklassig renovierte und vollständig modernisierte Etagenwohnung befindet sich in be…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Wien, Österreich
Villa 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Der Rote Berg, der Lainzer Tiergarten sowie zahlreiche Spazier- und Laufwege befinden sich n…
$1,74M
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Wohnung 5 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
Die Immobilie befindet sich in einer ruhigen und exklusiven Wohnlage mit hoher Lebensqualitä…
$2,92M
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Villa in Wien, Österreich
Villa
Wien, Österreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 468 m²
Beschreibung Willkommen in dieser exklusiven Villa im Nordwesten Wiens, gelegen im 19. Be…
$4,18M
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Die Immobilie befindet sich in der Stadt Wien, genauer gesagt im 14. Wiener Gemeindebezirk P…
$402 580
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Stockwerk 1
OttakringModerne 2-Zimmer-Neubauwohnung mit Balkon & Eigengarten Diese moderne 2-Zimmer-N…
$373 407
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese hochwertige Neubauwohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Pötzleinsdorfer Schl…
$752 649
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/6
Zwischen dem Hauptuniversitätsklinikum Wien (AKH), dem Zimmermannplatzplatz und dem St. Anne…
$1,37M
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr gute Lage mit schneller Anbindung an die U6 Erlaaer Straße. Einkaufsmöglichkeiten, Inf…
$490 097
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Haus 3 zimmer in Wien, Österreich
Haus 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
$932 351
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Neubauprojekt nahe U1 OberlaaELEGANT 2-ROOM APARTMENT IN PEACEFUL RESIDENTIAL AREA Zum Ve…
$475 558
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 3
Willkommen in einer Wohnung, die alles verbindet, was das Leben in Wien ist geschätzt für: h…
$726 972
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Nähe StadtparkExklusives Penthouse mit Swimmingpool im 1. Wiener Bezirk – Ihr Traum in histo…
$9,10M
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Wohnung 5 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
Nähe VotivkircheGroßzügiges Altbauobjekt in zentraler Wiener Lage – 206 m² Die Immobilie …
$3,13M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 2
Exklusive Wohnung im 6. Bezirk - Moderne Eleganz mit Smart Home Comfort Das 6. Bezirk, auch…
$488 302
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Wohnung 6 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 6 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
Etagenzahl 1
Kuchelauer HafenLuxuswohnung mit hohen Decken, Terrasse und Blick auf die Donau!!! Diese …
$2,68M
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Wohnung in Wien, Österreich
Wohnung
Wien, Österreich
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$947 776
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Wohnung 1 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 1 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 1
Stockwerk 1
Bahnhof Hütteldorf (U4) - zwischen Stadion und Ferdinand Wolf ParkKleines sanierungsbedürfti…
$115 083
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
Im 22. Bezirk Wien, auf der Straße Archduke-Karl-Strasse, ist diese gepflegte 2-Zimmer-Wohnu…
$338 019
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
Neubauprojekt nahe U1 OberlaaMODERN GARDEN APARTMENT NEAR U1 OBERLAA Zum Verkauf steht ei…
$487 838
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk -2
Die Wohnung befindet sich in ruhiger Wohnlage im 13. Bezirk Hietzing, nahe dem Schlosspark S…
$338 400
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen des historischen und dynamischen Stadtteils Josefstadt ist ein wahrhaft einzigarti…
$1,13M
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Immobilienangaben in Wien, Österreich

mit Garage
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