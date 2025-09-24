Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Bergblick

Langfristige Miete von Villen in Süd-Albanien, Albanien

1 immobilienobjekt total found
5-Zimmer-Villa in Bashkia Vlore, Albanien
5-Zimmer-Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 309 m²
Stockwerk 3/3
Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in Vlora, Albanien, in dieser atemberaubenden drei…
$2,937
pro Monat
