УП "Квадратный метр"

Die Agentur "Square Meter" begann seine Aktivitäten im Jahr 1999. Während dieser Zeit steigerte das Unternehmen das Tempo seiner Entwicklung jedes Jahr. Im Jahr 2006 nahm die Agentur den 1. Platz nach den Ergebnissen der Belarussischen Vereinigung “Real Estate” in der Nominierung “Reliable Partner” und der 2. Platz in der Nominierung “Reliability and professionalism”. Heute hat das Unternehmen eine Vertretung in der Stadt Borisov. Die Agentur bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für den Kauf, Verkauf, sowohl gewerbliche als auch Wohnimmobilien. Unter den Mitarbeitern der Agentur, sowohl zertifizierte Realisten und erfahrene Anwälte, die helfen, ihre Kunden eine Vielzahl von Immobilien Fragen zu lösen.