Belarus, Pliuski sielski Saviet
Immobilienagentur
3 jahre 1 Monat
Русский
luckyfish.by/
Über die Agentur

LuckyFish ist ein Landkomplex am Ufer des Snudasees.
Wir befinden uns im Nationalpark Braslav Lakes.

LuckyFish begrüßt die Gäste das ganze Jahr über.

Wir haben alles für Ihre bequeme Erholung.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 23:31
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Belarus
Aleksey
Aleksey
2 immobilienobjekte
