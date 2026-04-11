  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Тестик

Тестик

Ülgenler Yeni Çarşı
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 1 Monat
Sprachen
Sprachen
Русский
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Meine Partner
1 immobilienmakler
Unsere Makler in Belarus
Sveta Testik
Sveta Testik
4 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
БизнесХаус
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 2
Eine Anfrage stellen
ВСП недвижимость
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 61 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 8 Grundstücke 6
Die Immobilienagentur “ WSP ” ist Ihr Hüter für Seelenfrieden. In Minsk gibt es viele Agenturen, die Apartment-Transaktionsdienste anbieten. Wir sind jedoch die einzigen, die Ihnen anbieten, zuerst und erst dann zu verkaufen, zu kaufen oder auszutauschen, um den Service zu bezahlen. Jedes Ob…
Eine Anfrage stellen
Партнер для всех
Belarus, Barauljany
Wohnimmobilien 176 Gewerbeimmobilien 40 Langfristige Vermietung 47 Grundstücke 5
Die Mission des Unternehmens «Partner für alle»: Das Engagement des Unternehmens für höchste Qualität und vollständige Lösung des Dienstleistungskomplexes im Immobiliensektor, was zur Entwicklung des Unternehmens selbst und zur Erhöhung der Anzahl der Partner führt, die in unserer Zuverlässi…
Eine Anfrage stellen
Агентство недвижимости «КУБ»
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2018
Wohnimmobilien 14
Eine Agentur geschaffen, um unsere Kundenprobleme zu lösen, ausschließlich auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse. Sie wollen - wir erreichen. Unser Ziel ist es, die Harmonie Ihrer Gedanken in unserer Leistung zu erreichen. Eine Person kann viele Aspekte des Lebens auf eigene Faust beherrsc…
Eine Anfrage stellen
PRO VIP
Агентство недвижимости «Твоя Столица»
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 250 Langfristige Vermietung 84
Die Your Capital Group wurde 1996 gegründet und ist führend im Immobilienmarkt und bietet umfassende Dienstleistungen in allen ihren Segmenten. In unserem Team arbeiten über 250 hochqualifizierte Fachleute. Verantwortung, Ehrlichkeit und rechtliche Integrität sind die Hauptgründe unserer Arb…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen