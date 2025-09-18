BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Über die Agentur

BASTAU ESTATE - führende Immobilienprofis in Nordzypern

Wir stellen Ihnen einzigartige Objekte vor - von gemütlichen Apartments bis zu Luxusvillen, mit atemberaubender Aussicht. Wir machen den Prozess des Kaufs von Immobilien einfach und sicher.

Unsere Hauptrichtung ist die Auswahl von Immobilien für Verlagerung und Ergebnis auf Investitionen. Wir begleiten den gesamten Prozess von der Auswahl von Immobilien in der Entwicklungsphase bis zum erfolgreichen Verkauf mit einem Gewinn für unsere Investoren. Und das alles - ohne Provisionen und zinsfreie Raten.

Team. Wir sind stolz auf unsere mehrsprachige Aufstellung von Broker, die Russisch, Türkisch, Farsi, Englisch und Ukrainisch sprechen. Wir bieten vollen Kundenservice von A bis Z, um sicherzustellen, dass jeder Ihrer Anfragen vollständig zufrieden sein wird, weil wir uns bemühen, die günstigsten Bedingungen für Sie zu schaffen.

Darüber hinaus bieten wir eine ganze Reihe von schlüsselfertigen Dienstleistungen, um den Prozess der Investition in Immobilien so bequem wie möglich zu machen. Wir kümmern uns um jedes Detail, beginnend mit der Suche nach dem vielversprechendsten Immobilien und enden mit der Lösung aller rechtlichen Fragen, Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung und Unterstützung bei der Übertragung von Geldern.

Mit uns heute und zusammen werden wir durch Immobilieninvestitionen günstige Bedingungen für das Wachstum Ihres Kapitals schaffen. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Erfahrung mit uns unvergesslich zu machen.

Flexibler Zahlungsplan, von 0% bis 80 Monate

Garantierter Ertrag von 8% bis 15% pro Jahr

Keine Provision und keine zusätzlichen Kosten für Dienstleistungen

Es ist möglich, remote in jeder Währung oder Kryptowährung zu kaufen.