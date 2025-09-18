  1. Realting.com
  BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Nordzypern, Girne Belediyesi
Immobilienagentur
7 Monate
Русский
Über die Agentur

BASTAU ESTATE - führende Immobilienprofis in Nordzypern
Wir stellen Ihnen einzigartige Objekte vor - von gemütlichen Apartments bis zu Luxusvillen, mit atemberaubender Aussicht. Wir machen den Prozess des Kaufs von Immobilien einfach und sicher.

Unsere Hauptrichtung ist die Auswahl von Immobilien für Verlagerung und Ergebnis auf Investitionen. Wir begleiten den gesamten Prozess von der Auswahl von Immobilien in der Entwicklungsphase bis zum erfolgreichen Verkauf mit einem Gewinn für unsere Investoren. Und das alles - ohne Provisionen und zinsfreie Raten.

Team. Wir sind stolz auf unsere mehrsprachige Aufstellung von Broker, die Russisch, Türkisch, Farsi, Englisch und Ukrainisch sprechen. Wir bieten vollen Kundenservice von A bis Z, um sicherzustellen, dass jeder Ihrer Anfragen vollständig zufrieden sein wird, weil wir uns bemühen, die günstigsten Bedingungen für Sie zu schaffen.

Darüber hinaus bieten wir eine ganze Reihe von schlüsselfertigen Dienstleistungen, um den Prozess der Investition in Immobilien so bequem wie möglich zu machen. Wir kümmern uns um jedes Detail, beginnend mit der Suche nach dem vielversprechendsten Immobilien und enden mit der Lösung aller rechtlichen Fragen, Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung und Unterstützung bei der Übertragung von Geldern.

Mit uns heute und zusammen werden wir durch Immobilieninvestitionen günstige Bedingungen für das Wachstum Ihres Kapitals schaffen. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Erfahrung mit uns unvergesslich zu machen.

  • Flexibler Zahlungsplan, von 0% bis 80 Monate
  • Garantierter Ertrag von 8% bis 15% pro Jahr
  • Keine Provision und keine zusätzlichen Kosten für Dienstleistungen

Es ist möglich, remote in jeder Währung oder Kryptowährung zu kaufen.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 04:08
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Neue Gebäude
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Spathariko, Nordzypern
von
$163,586
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
INFINITY ist ein moderner Wohnkomplex, der von Isatis Construction entworfen und entworfen wurde und eine breite Palette von Apartments mit Meerblick bietet. Es befindet sich 450 Meter vom atemberaubenden Long Beach entfernt, der ein großartiger Ort für ein ruhiges Leben oder nur für Entspan…
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$186,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
GRAND SAPPHIRE BLU besteht aus 5 Hochhäusern mit je 28 Etagen und 8 Tiefblöcken mit jeweils 5 Etagen. Das Projekt befindet sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 90727.18 m2 und umfasst 2345 Einheiten, darunter Studios, ein, zwei, drei Schlafzimmer Wohnungen und Penthäuser.GRAN…
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$109,934
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Die Wohnanlage CAESAR RESORT SPA hat eine ideale Lage relativ zum Mittelmeer: nur 300 m vom sanften Sandstrand Long Beach (1,5 km lang) mit seinen berühmten Restaurants, ausgestattet mit Erholungsgebieten, Sportanlagen, Wander- und Radwegen.CAESAR RESORT SPA ist eine geschlossene Wohngegend …
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Nordzypern
von
$124,263
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
ELYSIUM ist ein risikoarmer Luxuswohnkomplex. Das Projekt ist ein geschlossener Mikrobezirk von Elite-Immobilien mit einer Gesamtfläche von 33.000 Quadratmetern. Das Gebiet verfügt über Sicherheit, Resort-Infrastruktur, tropischen Garten, stilvolle Landschaftsgestaltung, dekorative Beleuchtu…
Unsere Makler in Nordzypern
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
