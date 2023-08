АнБ | Агентство недвижимости Барселона

Wir sind eine erfahrene Immobilienagentur in Marbella, Costa del Sol. Wir sind seit 2004 geöffnet, aber beide Partner ( Enrique Dominguez und Karen Yelin ) arbeiten seit vielen Jahren im Immobiliensektor. Wir sind derzeit Vertreter des EREN ( European Real Estate Network ) an der Costa del Sol, einem Netzwerk europäischer Immobilienagenturen, die auf dem Luxusmarkt tätig sind.

Bei Cleox Inversiones bemühen wir uns jeden Tag, die besten Immobilien für alle zu haben, die an der Costa del Sol investieren möchten. In Mijas, Marbella, Benahavis, Estepona und Sotogrande, in der Nähe des Meeres oder in den Bergen.

Wir haben mehr als 20.000 Immobilien ausgewählt, um all Ihre Träume zu verwirklichen: Strandimmobilien an vorderster Front, einzigartige Immobilien, Golfvillen, Villen in La Zagaleta, neue Entwicklungen, Grundstücke und Projekte für Luxusvillen.

Unser Team wird Sie von Anfang an begleiten, damit Sie das Zuhause Ihrer Träume finden und Ihre Investition sicher und geborgen machen können.