Masa International SA

Beschreibung des Unternehmens

MASA International wurde 1981 gegründet und hat sich von seinen einfachen Anfängen als Immobilienagentur am Strand zu der soliden internationalen Organisation entwickelt, die es heute ist, ohne jemals das besondere „Familiengefühl“ zu verlieren' dass unsere Kunden weiterhin beruhigend finden. 2018 haben wir unser 37-jähriges Bestehen gefeiert und bisher mehr als 36.000 Menschen geholfen, ihren Traum von einem neuen und besseren Lebensstil Wirklichkeit werden zu lassen.

Wir sind jetzt zu Recht stolz auf unseren Ruf als eines der führenden Immobilienunternehmen Europas und waren stets stolz darauf, dass wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die breiteste Palette von Immobilien in Europa fördern Markt. Wir können Ihnen die beste Wahl aus Tausenden von Eigentum in ganz Spanien bieten, sowohl neuen als auch Wiederverkaufseigenschaften, einschließlich vieler, in die Sie sofort einziehen können.

MASA verfügt über Immobilien, die jedem Geschmack und Budget entsprechen, von Apartments bis zu Villen. Dies bedeutet, dass wir die besten Anforderungen an Ihre genauen Anforderungen erfüllen können. Mit ISO9001 sind wir eines der wenigen Immobilienunternehmen an der Costa Blanca:2008 bedeutet, dass Sie von unserem Engagement für Spitzenleistungen profitieren. Unsere über 100 Mitarbeiter sind besser gerüstet, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Die meisten unserer Immobilienberater haben als Kunden angefangen, sodass Sie von ihrem Wissen und Verständnis für Ihre Anforderungen profitieren. Wir haben einen konkurrenzlosen Kundendienst, was bedeutet, dass wir Ihre Hand durchgehend halten, bis Sie vollständig zufrieden sind. Wir können sogar den Fortschritt Ihres Hauses in unserem Eigentümerbereich verfolgen.

Wir helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihr Traumhaus in Übersee zu finden, sondern machen den Kaufprozess so einfach wie möglich und beschreiben alle Kosten, Steuern, und gesetzliche Anforderungen, die bedeuten, dass Ihr Traum so einfach wie möglich Wirklichkeit werden kann. Wir haben auch eine "Größe mit dem niedrigsten Preis", was bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass Sie mit der Wahl von MASA International das beste Angebot erhalten. Wir freuen uns über das zukünftige Wachstum unserer Organisation in den neuen Destinationen und freuen uns auf die nächsten 25 Jahre, in denen wir Menschen zu einer besseren Lebensqualität einladen.