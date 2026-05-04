Apartment in a new building Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir is a contemporary residential project in Başakşehir, Istanbul, offering modern apartments near metro access, green zones, and key urban facilities.
Sai Kayaşehir blends stylish architecture with family-friendly amenities, featuring spacious units, smart systems, and strong investment potential in a growing area.
10 Advantages of Sai Kayasehir
Prime Location – Central in Başakşehir, near metro, highways, and public transport.
Modern Architectural Design – Stylish facade with efficient, aesthetic layouts.
Family-Oriented Environment – Parks, paths, and safe play areas for families.
Smart Home Systems – Select units equipped with intelligent home features.
High-Quality Materials – Premium interiors including kitchens and bathrooms.
Rich Social Facilities – Gym, sauna, Turkish bath, and indoor parking included.
Large Green Spaces – Landscaped areas create a peaceful, natural setting.
Close to Major Facilities – Near schools, hospitals, malls, and mosques.
Earthquake-Resistant – Built under modern seismic safety regulations.
Citizenship Eligibility – Suitable for foreign buyers seeking Turkish residency.