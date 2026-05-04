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Apartment in a new building Sai Kayaşehir

Basaksehir, Turkey
Price on request
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7
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ID: 38195
New building ID on Realting
Last update: 11/07/2026

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Marmara Region
  • Town
    Basaksehir
  • Address
    Neset Ertas Sokak

About the complex

Sai Kayaşehir is a contemporary residential project in Başakşehir, Istanbul, offering modern apartments near metro access, green zones, and key urban facilities.

Sai Kayaşehir blends stylish architecture with family-friendly amenities, featuring spacious units, smart systems, and strong investment potential in a growing area.

10 Advantages of Sai Kayasehir

  1. Prime Location – Central in Başakşehir, near metro, highways, and public transport.

  2. Modern Architectural Design – Stylish facade with efficient, aesthetic layouts.

  3. Family-Oriented Environment – Parks, paths, and safe play areas for families.

  4. Smart Home Systems – Select units equipped with intelligent home features.

  5. High-Quality Materials – Premium interiors including kitchens and bathrooms.

  6. Rich Social Facilities – Gym, sauna, Turkish bath, and indoor parking included.

  7. Large Green Spaces – Landscaped areas create a peaceful, natural setting.

  8. Close to Major Facilities – Near schools, hospitals, malls, and mosques.

  9. Earthquake-Resistant – Built under modern seismic safety regulations.

  10. Citizenship Eligibility – Suitable for foreign buyers seeking Turkish residency.

Property characteristics

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Repair features:

  • Rough finish

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • House leased
  • Online tour
  • Granting a residence permit
  • Granting of citizenship
  • Remote transaction

Location on the map

Basaksehir, Turkey
Education
Grocery stores

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Apartment in a new building Sai Kayaşehir
Basaksehir, Turkey
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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