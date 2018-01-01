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Penthausy 2 1 v rayone Avsallar

Incekum, Turkey
from
€193,500
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12
Description Description
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About the complex

We present to your attention the new penthouses 2 + 1 in Alanya – Avsallar district. Apartment area from 113 to 130 square meters. The distance to the sea is 800 meters. When it comes to new apartments in Avsallar, we recommend that you consider it if sandy beaches are important to you, as well as coniferous forests with which the area is rich. Avsallar is 20 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 95 km away. This is a green suburb, but with a full social infrastructure. The main street in Avsallar looks unusual, it is hidden from the scorching sun by tree crowns. The infrastructure of the district: in Avsallar there is all the basic infrastructure, including schools, first-aid posts, pharmacies, shops, etc. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns is characterized by a special tourist atmosphere. Real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for relaxing at sea and surrounded by the beautiful nature of Turkey.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
New building location
Incekum, Turkey

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Penthausy 2 1 v rayone Avsallar
Incekum, Turkey
from
€193,500
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Marmara Region, Turkey
from
€480,000
Agency: FOA INVEST
This facility offers its owners a cozy life away from the bustle of the city, but with good transport accessibility in the Istanbul region of Guzelce / Buyukchekmezhe in the European part of the city. Many of the apartments offer fantastic views of the Sea of Marmara. Thanks to the nearby residential complex, the E5 highway is easily accessible anywhere in Istanbul. There is also a metro bus station nearby. The sea coast with a sandy beach is located within walking distance of the facility. The number of cafes, restaurants and all kinds of entertainment on the promenade is gradually growing. This residential complex is ideal for sailing enthusiasts — there is a yacht club next to it. The area is well provided with schools, including several international educational institutions. It houses a number of universities, there are public and private hospitals, as well as other necessary social infrastructure. The project includes 17 buildings of various floors: 8 and 10 floors each. At the same time, higher buildings are located farther from the sea, which provides a good sea view from the upper floors of each building. At the facility there are 709 apartments with layouts from 2 + 1 to 4 + 1 with an area of 123 to 214 square meters with two bathrooms. Each has one or two spacious balconies. On the premises on the first floors of the buildings there are shops. Of the 92 thousand square meters of territory, 64 thousand square meters are given for green areas. This is a unique territory with artificial water bodies and bridges laid through them, footpaths and cozy arbors. It also has a children's play area, a football field and a basketball court. The residential complex has an indoor pool and hammam. The Buyukchekzhe district is experiencing a real boom in construction development. The unique location on the coast of the Sea of Marmara makes residential complexes in it attractive investment objects.
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turkey
from
€375,000
Completion date: 2023
Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства. Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно. Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк  детские площадки, фермерский рынок. KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната. Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями. Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации. Расстояния Kurt Tower: Расстояние до моря: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1+1 — 65 м2 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт. Социальная инфраструктура комплекса: Бассейн Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Баскетбольная площадка Беговая дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская игровая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строительства:  Июль 2023 г. Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до Июль 2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки. Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
Residential complex Attractive apartments in the center of Oba
Residential complex Attractive apartments in the center of Oba
Alanya, Turkey
from
€179,000
Completion date: 2023
We are glad to offer you an upscale project, which consists of one 4-story block and 28 apartments. Excellent apartments located right in the center of Oba-Alania, within walking distance of the beach. Available there are apartments: 1 + 1 from 44m2. up to 67m2. and 3 + 1 from 144m2. up to 198 m2. Residential Project is just 450 meters from the sandy beach, 100 meters from the Carrefour supermarket and within walking distance of all consumer needs, such as shops, restaurants, banks, boutiques, hospitals and school. Beginning of the project January 2022, completion July 2023. Payment method: down payment of 40%, the balance of the amount is divided by interest-free installments until the end of construction.
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