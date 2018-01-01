  1. Realting.com
  2. Turkey
  3. Novyy investicionnyy proekt v Payallare - Alaniya

Novyy investicionnyy proekt v Payallare - Alaniya

Avanos, Turkey
from
€106,000
;
6
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

Stay Property offers new apartments in Payallar - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 54 to 125 square meters. The distance to the sea is 700 meters. Thanks to the plan for the active development of the numerous free lands of the region, soon there will be a new luxurious Alanya. In 2022-2023, the construction of an previously unprecedented number of residences began in Payallar, and all of them are characterized by complete infrastructure, spacious areas. In general, it is a developed area where there is its own extensive infrastructure, but most of the development is represented by simple Turkish houses. Residents are engaged in tourism, there are many hotels by the sea. Primary and secondary schools, lyceum, hospital, clinic, dentistry, supermarkets, gas stations, ATMs, pharmacies work. In the neighboring village of Konakly on the seashore there is a municipal forest park with barbecue facilities. In Payallar there will soon be a new promenade 4 km long, with recreation areas, parks, a bicycle path, a playground. A modern hospital is being built on a plot of 13.4 hectares. The area is 10 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 100 km away.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Avanos, Turkey

Mortgage calculator

Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Please note! You changed the property cost parameter to {{ differentPrice }}%. This affects the relevance of the calculation of monthly payments for the current property. Return
Interest rate
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Interest rate
Loan amount
{{ mortgageAmount }} EUR
Loan amount
Period
{{ loanPeriodValue | pluralize("year", "years") }}
Period
Monthly payment
{{ paymentPerMonth }} EUR
Monthly payment
Similar complexes
Residential quarter Luxurious residential complex just 50 meters from the beach
Mahmutlar, Turkey
from
€179,000
Apartment building Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Marmara Region, Turkey
from
€58,037
Residential complex New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€190,000
Residential complex Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€440,171
Residential complex Novita 11 Residence
Mahmutlar, Turkey
from
€108,709
You are viewing
Novyy investicionnyy proekt v Payallare - Alaniya
Avanos, Turkey
from
€106,000
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
Back Back Leave a request Leave a request
Other complexes
Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Residential complex Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turkey
from
€109,000
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится природой и свежим воздухом. Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе. Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные площадки. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукты, овощи, оливки, сыры, турецкие сладости. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета. В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть в ресторане с видом на море и морепродуктами. В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой: 1+1 площадью 43 – 52 кв.м. 2+1 площадью 66 – 67 кв.м. 2+1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м. 4+1 дуплекс площадью 176 кв.м. Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура: Трансфер на пляж Бассейн Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом Турецкий хамам Сауна Фитнес-зал Бильярд Детская игровая комната Детская площадка Зона отдыха Мини–гольф Площадка для йоги Зона барбекю с беседкой и мангалом Душевые кабины и раздевалки Кинозал Лобби Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитной столешницей, мебель в ванной комнате, сантехника, входные и межкомнатные двери. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо. Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.
Residential complex Excellent location read to move in apartments
Residential complex Excellent location read to move in apartments
Istanbul, Turkey
from
€212,692
Area 55 m²
1 property 1
Completion date: 2023
Agency: NWS INVEST
Apartments are available in a ready block with a payment plan option and are move-in ready! The location is excellent, being in close proximity to several large private universities, shopping centers, public transportation, and only 10 minutes away by car from the historic center of Istanbul. This is a perfect choice for both living and renting out due to high demand (from long-term student rentals to short-term tourist stays). Submit a request and our manager will consult you for free, meet you by car and give you a tour. We have more than 500 properties in Istanbul in our database.
Residential complex Uyutnyy butik kompleks v turisticheskom rayone Avsallar
Residential complex Uyutnyy butik kompleks v turisticheskom rayone Avsallar
Incekum, Turkey
from
€160,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Avsallare. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 61 to 122 square meters. Distance to the sea 890 meters. An ideal combination of beaches and forests: the Avsallar region is located right on the Mediterranean coast, surrounded by dense, coniferous forests. Famous for its sandy beaches and coniferous forests, Avsallar rightfully deserves the title of the greenest suburb of Alanya. Avsallar Infrastructure: The area is located 20 km from the center of Alanya from the side of Cleopatra Beach, and 95 km from Antalya Airport. Public transport runs along the sea. Of the infrastructure in Avsallar, basically there is everything you need, including a farm bazaar, network supermarkets, currency exchanges, ATMs, and various services. A good selection of restaurants, bakeries, Turkish cafes. The area is actively growing and finding new apartments in Avsallar is easy, while there are houses with both chic and modest infrastructure.
Realting.com
Go