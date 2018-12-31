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Novyy proekt po koncepcii Home ofdice v rayone Saryer

Avanos, Turkey
from
€301,250
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Description Description
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About the complex

Stay Property offers new home office apartments in Istanbul – Saryer district. The following layouts are presented in the project: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 71 to 263 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2025
New building location
Avanos, Turkey

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Novyy proekt po koncepcii Home ofdice v rayone Saryer
Avanos, Turkey
from
€301,250
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сделать этот райский уголок своим вторым домом и местом отдыха. Погода в Авсалларе летом +30о С в среднем и +15 о С зимой.   Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки, сервисы аренды автомобилей и все, что нужно для комфортной жизни. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнообразные оливки.   Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с роскошными видами на город. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсаллара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.   Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаются в аренду.   Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1+1, 2+1, дуплекс 2+1, дуплекс 3+1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.   Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, кафе, фитнес салон, сауна, паровая комната, детская площадка в саду, беседка с мангалом для барбекю. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру. Начало строительства – декабрь 2021 года. Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.   Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или  помесячно до декабря 2023 года.   Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом, прогулки на яхте – все это вы легко найдете в ближайшем туристическом центре.
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