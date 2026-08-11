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Жилье в Хошимине, Вьетнам

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купить квартиры в хошимине, вьетнам - цены на квартира
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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Хошимин, Вьетнам
Студия 1 спальня
Хошимин, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 25
🏝️ Ранние лоты в Хошимине! Старт 20.12.2024. Инвестиции от $54к. Пресейл!!! Ищете недвижимос…
$54,000
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Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика выгодно. Финансовая столица В…
Цена по запросу
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Студия в Хошимин, Вьетнам
Студия
Хошимин, Вьетнам
Площадь 35 м²
🏠 Предпродажа в HO CHI MINH CITY: Апартаменты за 54 000 долларов до начала продажОписание:Ин…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить квартиру во Вьетнаме в аренду Инвестиции в недвижимость во Вьетнаме с доходом PRESAI…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хошимине, Вьетнам

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