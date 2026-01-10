Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Анзянг
  4. Жилая

Жилье в Анзянг, Вьетнам

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Фукуок, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Купить инвестиционная недвижимость у моря Вьетнам Купить квартиру на острове Фукуок для рус…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Фукуок, Вьетнам
Квартира
Фукуок, Вьетнам
Купить райскую квартиру на берегу моря на Фукуоке, ВЬЕТНАМ Инвестиционная недвижимость в ар…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Анзянг, Вьетнам

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти