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Жильё в провинция Кханьхоа, Вьетнам

Нячанг
17
17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 10/12
Полностью меблированные апартаменты и с оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту …
€48,278
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 8/12
Полностью меблированные апартаменты и с оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту …
€93,824
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/12
Полностью меблированные апартаменты и с оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту …
€65,585
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/12
Полностью меблированные апартаменты и оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту сд…
€57,387
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 10/12
Полностью меблированные апартаменты и оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту сд…
€80,160
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 9/12
Полностью меблированные апартаменты и оборудованной кухней. Ожидаемый рост цены к моменту сд…
€93,824
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 26/27
Апартаменты с доходностью от 30% с гибкой оплатой и рассрочкой. При быстрой оплате возможна …
€319,240
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 23/27
Апартаменты с доходностью от 30% с гибкой оплатой и рассрочкой. При быстрой оплате возможна …
€150,032
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Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 25/27
Апартаменты с доходностью от 30% с гибкой оплатой и рассрочкой. При быстрой оплате возможна …
€101,149
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 25/27
Апартаменты с доходностью от 30% с гибкой оплатой и рассрочкой. При быстрой оплате возможна …
€175,977
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 20/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€101,149
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 21/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€112,388
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Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 28/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€134,519
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 19/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€149,851
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Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€6,00 млн
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€1,87 млн
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 27/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€471,703
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Типы недвижимости в провинция Кханьхоа

квартиры

Параметры недвижимости в провинция Кханьхоа, Вьетнам

с видом на море
недорогая
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