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Жильё в Нячанг, Вьетнам

квартиры
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 21/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€112,676
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 20/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€101,409
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DDA Real Estate
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Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 28/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€134,864
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 27/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€472,913
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€472,913
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DDA Real Estate
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€472,913
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 19/23
Идеальная квартира для увеличения вложенных средств вдвое!Квартира в NEW GALAXY NHA TRANG с …
€150,235
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Нячанг, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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