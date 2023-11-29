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Кондо в Майами-Дейд, США

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,36 млн
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Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,06 млн
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Параметры недвижимости в Майами-Дейд, США

с бассейном
недорогая
элитная
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