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Кондо в Майами, США

Кондо В архив
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6 объектов найдено
Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,07 млн
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Кондо 2 спальни в Майами, США
Кондо 2 спальни
Майами, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14
Очаровывание места жительства с панорамными видами Горизонта Майами и Biscayne-Bay. Просторн…
€412,077
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
€413,917
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 57
СИМВОЛ Брикелл. Фантастический вид от этого реконструированного Пентхауса. Красивые мраморны…
€439,000
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
€919,815
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…
€458,988
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Параметры недвижимости в Майами, США

с бассейном
недорогая
элитная
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