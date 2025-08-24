Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в Винчестере, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты с 2 спальнями на продажу в Винчестере предоставляют редкую возможность приобрест…
$684,359
Параметры недвижимости в Винчестере, Великобритания

