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Квартиры с садом в Slough, Великобритания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Slough, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Slough, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира расположена на культовой фабрике Horlicks, входящей в н…
$562,127
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Параметры недвижимости в Slough, Великобритания

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с видом на горы
с бассейном
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