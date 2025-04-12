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Жильё в Северной Ирландии, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в County Londonderry, Великобритания
Квартира 1 спальня
County Londonderry, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этот новый комплекс в Уэппинге предлагает выбор роскошных апартаментов с захватывающим видом…
$901,361
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Квартира 1 спальня в County Londonderry, Великобритания
Квартира 1 спальня
County Londonderry, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Расположенный в одном из самых востребованных районов Лондона, этот потрясающий двухуровневы…
$914,422
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Параметры недвижимости в Северной Ирландии, Великобритания

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