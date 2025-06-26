Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Норфолк
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Норфолке, Великобритания

Брекленд
5
Swaffham
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$715,304
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Норфолке, Великобритания

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти