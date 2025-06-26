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Жильё в Норфолке, Великобритания

Брекленд
6
Swaffham
6
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$715,304
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Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,16 млн
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Квартира 4 спальни в Грейт-Ярмут, Великобритания
Квартира 4 спальни
Грейт-Ярмут, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Мы рады представить две из самых престижных башен в рамках проекта Luxury в Лондоне. Эти иск…
$9,45 млн
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TekceTekce
Квартира 5 спален в Грейт-Ярмут, Великобритания
Квартира 5 спален
Грейт-Ярмут, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Мы рады представить две самые исключительные башни, расположенные вдоль реки Темзы, которые …
$11,21 млн
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Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$562,373
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Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$992,799
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Дом 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Дом 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,45 млн
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Квартира 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,22 млн
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Параметры недвижимости в Норфолке, Великобритания

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