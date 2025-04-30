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Immigration program to UK

Великобритания Великобритания
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$3,403
;
Immigration program to UK
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Иммиграционная программа Великобритании
Великобритания предлагает различные иммиграционные маршруты для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Ключевые программы включают в себя визу квалифицированного рабочего, студенческую визу, семейную визу и визу Global Talent. Эти программы позволяют людям жить, работать, учиться или вступать в семью в Великобритании, многие из которых предлагают путь к поселению и, в конечном итоге, британскому гражданству. Каждый маршрут имеет определенные требования, основанные на навыках, спонсорстве, доходах или семейных связях.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$3,403
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
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Immigration program to UK
Великобритания Великобритания
от
$3,403
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