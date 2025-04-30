Immigration program to UK

О программе иммиграции

Иммиграционная программа Великобритании

Великобритания предлагает различные иммиграционные маршруты для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Ключевые программы включают в себя визу квалифицированного рабочего, студенческую визу, семейную визу и визу Global Talent. Эти программы позволяют людям жить, работать, учиться или вступать в семью в Великобритании, многие из которых предлагают путь к поселению и, в конечном итоге, британскому гражданству. Каждый маршрут имеет определенные требования, основанные на навыках, спонсорстве, доходах или семейных связях.