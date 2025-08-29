Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Сити
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Сити, Великобритания

однокомнатные
4
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сити, Великобритания
Квартира 2 спальни
Сити, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Возвышаясь над финансовым районом Лондона, эти исключительные резиденции переопределяют роск…
$2,85 млн
Квартира 1 спальня в Сити, Великобритания
Квартира 1 спальня
Сити, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Поднимите свой образ жизни с непревзойденной роскошью и захватывающими дух видами на горизон…
$1,87 млн
