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Elitz

Дубай, ОАЭ
от
€166,881
;
9
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О комплексе

Elitz | Удобный план оплаты | Высокая рентабельность инвестиций
Джумейра Виллидж Серкл, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Описание

Стартовая цена: 650,000 AED

План оплаты:
10% первоначальный взнос
10% за 60 дней
1% в месяц до сдачи
Оставшиеся 35% через 35 месяцев

Срок сдачи - 3 кв. 2026 г.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
41
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Elitz
Дубай, ОАЭ
от
€166,881
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности  в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Отельные апартаменты премиум класса с развитой инфраструктурой в комплексе Empire Suites в районе Jumeirah Village Circle! Апартаменты полностью меблированные! Из премиальных удобств предусмотрены: полностью меблированные номера, сантехника из Италии, собственные бассейны и кинотеатры на террасе. На территории комплекса предусмотрены: бизнес-центр, ресторан, бассейн для взрослых и детей, сауна, джакузи, аква спортзал, зона для пробежек, зона барбекю, мини-гольф, детские игровые зоны. Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы до парка, также недалеко от торговых центров Серкл Молла, Дубай Хиллс Молла, Эмирейтс Молла. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 50% - на стадии строительства 40% - по завершении Возможно получение ВНЖ! Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Комфортабельные апартаменты в новом жилом комплексе California в районе Al Furjan. Для жителей комплекса предусмотрены премиальные удобства: частные бассейны в апартаментах, парковка, консьерж-сервис, благоустроенная зеленая территория, роскошная зона отдыха с бассейном и джакузи, кинотеатр под открытым небом, детская игровая площадка, тренажерный зал на открытом воздухе, корт для игры в паддл-теннис на крыше, зона барбекю, паровая комната и сауна, беговая дорожка. Комплекс расположен в Аль-Фурджане, одном из самых популярных жилых кварталов Дубая, в завидном месте. Al Furjan стратегически расположен между Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, предлагая жителям легкий доступ к основным достопримечательностям города, деловым районам и развлекательным центрам. Близость проекта к Дубай Марине, башням Джумейра Лейкс и месту проведения выставки Dubai Expo 2020 делает его идеальным выбором как для профессионалов, семей, так и для инвесторов. Samana California представляет собой привлекательную инвестиционную возможность. Аль-Фурджан является районом с высоким спросом как на сдаваемую в аренду, так и на инвестиционную недвижимость, что делает Самана Калифорния привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к приросту капитала и доходу от аренды. План оплаты: 25 % - первоначальный взнос. 40 % - в течение 1,5 лет. 35 % - по 1 % в месяц до полной выплаты. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
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