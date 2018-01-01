Дубай, ОАЭ

от €299,674

80 м² 1

Сдача в: 2025

Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Комфортабельные апартаменты в новом жилом комплексе California в районе Al Furjan. Для жителей комплекса предусмотрены премиальные удобства: частные бассейны в апартаментах, парковка, консьерж-сервис, благоустроенная зеленая территория, роскошная зона отдыха с бассейном и джакузи, кинотеатр под открытым небом, детская игровая площадка, тренажерный зал на открытом воздухе, корт для игры в паддл-теннис на крыше, зона барбекю, паровая комната и сауна, беговая дорожка. Комплекс расположен в Аль-Фурджане, одном из самых популярных жилых кварталов Дубая, в завидном месте. Al Furjan стратегически расположен между Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, предлагая жителям легкий доступ к основным достопримечательностям города, деловым районам и развлекательным центрам. Близость проекта к Дубай Марине, башням Джумейра Лейкс и месту проведения выставки Dubai Expo 2020 делает его идеальным выбором как для профессионалов, семей, так и для инвесторов. Samana California представляет собой привлекательную инвестиционную возможность. Аль-Фурджан является районом с высоким спросом как на сдаваемую в аренду, так и на инвестиционную недвижимость, что делает Самана Калифорния привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к приросту капитала и доходу от аренды. План оплаты: 25 % - первоначальный взнос. 40 % - в течение 1,5 лет. 35 % - по 1 % в месяц до полной выплаты. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!