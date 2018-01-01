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EMAAR BEACHFRONT

Дубай, ОАЭ
от
€847,242
;
6
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О комплексе

Beach Isle at Emaar Beachfront Tower 1, Palm Jumeirah Broadwalk, Пальма Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Описание
Срок сдачи: июль 2028 г.
Стартовая цена: 3,300,000 AED
План оплаты:
90% во время строительства
10 в конце

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
37
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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EMAAR BEACHFRONT
Дубай, ОАЭ
от
€847,242
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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