EMAAR BEACHFRONT

Дубай, ОАЭ

от €306,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle. известный как Belmont Residence от Ellington Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 828 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лифт, Лобби и Зона ожидания Приемная зона Столовая и Розничная зона Ресторан и Кафе Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Спа и Сауна Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Школа и Институт Доступ к пляжу Торговая и супермаркетная зона Йога и Медитация Соседство поблизости; Город производства Дубая – 1,3 км Высоты Победы – 1,5 км Источники – 2,1 км Спорт Сити – 2,2 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828