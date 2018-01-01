Beach Isle at Emaar Beachfront Tower 1, Palm Jumeirah Broadwalk, Пальма Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Описание
Срок сдачи: июль 2028 г.
Стартовая цена: 3,300,000 AED
План оплаты:
90% во время строительства
10 в конце
Предлагаются апартаменты с видом на море.
Резиденция располагает выходом на пляж, магазинами, бассейнами, игровой комнатой, зоной для йоги, ухоженными садами.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Джумейра - 30 минут
Дубай Молл - 45 минут
Международный аэропорт - 50 минут
Mall of Emirates - 40 минут
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle. известный как Belmont Residence от Ellington Properties
План оплаты;
Авансовый платеж – 20%
Во время строительства – 50%
На передачу – 30%
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
без мебели
BUA; 828 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лифт, Лобби и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и Розничная зона
Ресторан и Кафе
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Баскетбол и теннисный корт
Спа и Сауна
Пляжный волейбол
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Школа и Институт
Доступ к пляжу
Торговая и супермаркетная зона
Йога и Медитация
Соседство поблизости;
Город производства Дубая – 1,3 км
Высоты Победы – 1,5 км
Источники – 2,1 км
Спорт Сити – 2,2 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Проект— современный четырезхвездочный отель, расположенный в динамично развивающемся районе Jumeirah Village. Гостиница на 579 номеров уже выиграла несколько профильных наград и предлагает своим гостям возможность воспользоваться отличными удобствами, в том числе фирменными ресторанами, кофейней и баром, потрясающим бассейном на крыше, бизнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
Jumeirah Village быстро превращается в один их наиболее важных центров инвестиционной недвижимости. Он включает в себя шесть идеально спланированных микрорайонов, которые формируют Jumeirah Village Triangle и Jumeirah Village Circle.
Ближайшие торговые центры: Al Khail Avenue и The Circle Mall.
10 минут до Дубайского автодрома и района Dubai Sports City.
20 минут до аэропорта Dubai World Central районов Dubai Marina и Palm Jumeirah.