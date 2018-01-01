Новый комплекс вилл Ayla (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €196,868

60–102 м² 2

Сдача в: 2025

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Petalz от Danube Properties - это новый жилой комплекс со студиями и 1, 2 и 4-комнатными квартирами. Ощутите стиль жизни, который превосходит все ожидания и одновременно предоставляет массу возможностей, вызывающих интерес и позволяющих жить жизнью, полной радости. Здесь можно ощутить больше вкуса жизни и благополучия, наслаждаясь прекрасными зелеными видами и бережным отношением к окружающей среде. Классические апартаменты достаточно уютны, чтобы обеспечить успокаивающую и приятную обстановку, в которой можно развлекаться и получать удовольствие в различных формах. Откройте для себя мир экологичной жизни в апартаментах Danube Petalz, где броская эстетика и притягательное гостеприимство делают жизнь роскошной и комфортной благодаря первоклассному ассортименту аксессуаров и услуг. Инфраструктура: - площадка для барбекю; - детская площадка; - детский бассейн; - детский клуб; - ландшафтный дизайн; - благоустроенная зеленая территория; - социальная и коммерческая инфраструктура; - парковка; - зеленый сад; - развитая инфраструктура; - бассейн; - общая зона с бассейном; - беговая дорожка; - мини-гольф. Расположение: - Близко к природе; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Экологически чистый район; - Отличное расположение дома; - Вид на городПанорамный вид; - Красивый вид. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!