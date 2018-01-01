Новый комплекс вилл Ayla (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сеорвисом, пляжем, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, зоной отдыха, спа-центром.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Море - 150 метров
Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Бурдж Халифа - 29 км
Даунтаун Дубай - 45 минут
Дубай Марина - 25 минут
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Petalz от Danube Properties - это новый жилой комплекс со студиями и 1, 2 и 4-комнатными квартирами. Ощутите стиль жизни, который превосходит все ожидания и одновременно предоставляет массу возможностей, вызывающих интерес и позволяющих жить жизнью, полной радости.
Здесь можно ощутить больше вкуса жизни и благополучия, наслаждаясь прекрасными зелеными видами и бережным отношением к окружающей среде. Классические апартаменты достаточно уютны, чтобы обеспечить успокаивающую и приятную обстановку, в которой можно развлекаться и получать удовольствие в различных формах.
Откройте для себя мир экологичной жизни в апартаментах Danube Petalz, где броская эстетика и притягательное гостеприимство делают жизнь роскошной и комфортной благодаря первоклассному ассортименту аксессуаров и услуг.
Инфраструктура:
- площадка для барбекю;
- детская площадка;
- детский бассейн;
- детский клуб;
- ландшафтный дизайн;
- благоустроенная зеленая территория;
- социальная и коммерческая инфраструктура;
- парковка;
- зеленый сад;
- развитая инфраструктура;
- бассейн;
- общая зона с бассейном;
- беговая дорожка;
- мини-гольф.
Расположение:
- Близко к природе;
- Близко к торговым центрам;
- Близко к школе;
- Близко от детского сада;
- Экологически чистый район;
- Отличное расположение дома;
- Вид на городПанорамный вид;
- Красивый вид.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Дубай Молл - 1 км
Школа - 1 км
Бурдж Халифа - 2,5 км
Аэропорт - 13 км
Море - 6 км
Джумейра-Бич - 9 минут