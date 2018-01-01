  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ

Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€726,000
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами, с местами для работы и отдыха, в экологичном районе Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€235,332
Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€399,724
Жилой комплекс NOBLES
Дубай, ОАЭ
от
€502,156
Жилой комплекс Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ
Дубай, ОАЭ
от
€12,74 млн
Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
€220,228
Вы просматриваете
Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€726,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 5BR | Cavalli Couture | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 5BR | Cavalli Couture | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€8,53 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, расположенные в Кавалли Кутюр, Дубайский водный канал. Удобства и удобства; 5 спальня 6 баня без мебели BUA; 8750 кв. Прогулка в шкафчике Область магазина Порошковая комната Лифт Гостевая комната Показать кухню полезность Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Бассейн тренажерный зал Район барбекю Детская игровая площадка Доступ к пляжу Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Зеленое окружение Спортивный корт Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Водная активность Фитнес-центр Спа и Сауна Йога и Медитация Зал для вечеринок Клубный дом Расположение рядом; Dubai Mall ( 10 минут ) Palm Jumeirah ( 15 минут ) Бурдж Аль Араб ( 15 минут ) Прогулка JBR ( 20 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€360,636
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парками и лужайками, детскими площадками, зонами отдыха, тренажерным залом и спортивными площадками, бассейнами, беговыми дорожками, торговым центром, парковкой. Расположение и объекты поблизости Пальма Джумейра - 20 минут Дубай Молл - 19 минут Международная школа - 8 минут Станция метро - 6 минут Международный аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Golf Views
Жилой комплекс Golf Views
Дубай, ОАЭ
от
€502,570
Площадь 143 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами. Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории. Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги: - просторные гостиные; - балконы во всех апартаментах; - открытый бассейн с зоной отдыха; - спортзал и спа-комплекс; - рестораны и торговые площади; - детская площадка; - баскетбольная площадка; - автомобильный паркинг; - озелененные территории; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение; - быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road. Расположение: Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей. По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться: - до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут; - до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут; - до острова Palm Jumeirah – за 30 минут; - до отеля Burj Al Arab – за 35 минут; - до набережной The Walk JBR – за 30 минут; - до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Realting.com
Перейти