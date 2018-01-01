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Виллы и дома с частными бассейнами и садами, с видом на лагуну и пляж, в спокойном закрытом районе в MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€15,28 млн
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17
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О комплексе

Закрытое коммьюнити с эксклюзивной недвижимостью: виллы и особняки с 4-7 спальнями. В спокойном районе, рядом с зелёными открытыми пространстами. Проект One West окружён пышной зеленью - до 60% территории района.

Ещё особенность проекта - лагуна и пляж с удобствами под тропическими пальмами. Резиденты погут отдохнуть на берегу моря, прогуляться по чистым белым пескам и купаться в лазурной воде.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть спортивные и игровые площадки, велосипедные дорожки, открытые пространства для йоги и медитации, бар рядом с пляжем, набережная для прогулок или утренних пробежек вдоль лагуны, школа, детский сад, мечеть, магазины.

Расположение и объекты поблизости

Кафе, магазины, рестораны и многие достопримечательности города рядом: знаменитый ипподром Мейдан, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа, пляж Jumeirah, парк Safa Park.

Заповедник дикой природы Ras Al Khor расположен всего в 15 минутах езды. В этом обширном природном пространстве обитают тысячи птиц, включая розовых фламинго.

Международный аэропорт Дубая в 20 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Виллы и дома с частными бассейнами и садами, с видом на лагуну и пляж, в спокойном закрытом районе в MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€15,28 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в JVT, известную как Seslia Tower от Tiger Group Основные моменты; Премиум дома с роскошным оборудованием Творческий дизайн и декор в инновационном стиле Связано с видными местами города Удобства и удобства; Studio 1 ванна меблированный BUA; 450 кв. Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн Район барбекю Столовая и розничная торговля Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт Пляжный волейбол Доступ к пляжу Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
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Сдача в: 2026
Застройщик: damac properties
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