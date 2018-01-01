Виллы и дома с частными бассейнами и садами, с видом на лагуну и пляж, в спокойном закрытом районе в MBR City, Дубай, ОАЭ

Закрытое коммьюнити с эксклюзивной недвижимостью: виллы и особняки с 4-7 спальнями. В спокойном районе, рядом с зелёными открытыми пространстами. Проект One West окружён пышной зеленью - до 60% территории района.

Ещё особенность проекта - лагуна и пляж с удобствами под тропическими пальмами. Резиденты погут отдохнуть на берегу моря, прогуляться по чистым белым пескам и купаться в лазурной воде.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть спортивные и игровые площадки, велосипедные дорожки, открытые пространства для йоги и медитации, бар рядом с пляжем, набережная для прогулок или утренних пробежек вдоль лагуны, школа, детский сад, мечеть, магазины.

Расположение и объекты поблизости

Кафе, магазины, рестораны и многие достопримечательности города рядом: знаменитый ипподром Мейдан, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа, пляж Jumeirah, парк Safa Park.

Заповедник дикой природы Ras Al Khor расположен всего в 15 минутах езды. В этом обширном природном пространстве обитают тысячи птиц, включая розовых фламинго.

Международный аэропорт Дубая в 20 минутах езды.