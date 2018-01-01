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Современная элитная резиденция Onyx с бассейном и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€424,045
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5
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О комплексе

Высотная резиденция располагает детской площадкой, бассейном, круглосуточной охраной, тренажерным залом, зоной отдыха на открытом воздухе, ресторанами, зоной барбекю.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт - 30 минут
  • Бурдж Аль Араб - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Пляж JBR - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€424,045
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 2249 кв. полезность Горничная комната Порошковая комната шкафчик фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Вид на море больница Спа и Сауна Водная активность Бег, Бег и Велоспорт Йога и Медитация Парк собак Теннис, Сквош и Баскетбольный корт Настольный игровой стол Область событий Функциональная комната питомник Павильоны для пикников Соседство поблизости; Бизнес-Бей – 2,1 км DIFC – 2,4 км Шейх Зайед Роуд – 2,4 км Пляж Ла Мер – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Площадь 132 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Апартаменты в изысканном жилом комплексе 1 Residences в районе Bur Dubai! Для незабываемого отдыха и развлечений 1 Residences располагает: зелёными лужайками, детской площадкой и комнатой для игр, зоной для барбекю, местами для отдыха и релаксации, бассейнами для взрослых и детей, тренажёрным залом с раздевалками, многоцелевой комнатой, зелёной зоной с водоёмом на входе в комплекс, беговой дорожкой длиной 340 м. 1 Residences является частью Wasl 1 в районе Al Kifaf, а его расположение рядом с шоссе Sheikh Zayed Road позволит жильцам легко передвигаться по Дубаю. За 5–25 минут от комплекса можно доехать на авто до множества образовательных и медицинских учреждений, знаковых мест и аэропортов. При инвестировании в 1 Residences инвесторы смогут оформить для себя и всей семьи долгосрочные визы, которые позволяют получить Emirates ID, трудоустроиться или открыть свой бизнес в ОАЭ. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10% - на стадии строительства 80% - по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Окупаемость инвестиций составляет 6% и выше! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
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