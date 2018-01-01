Современная элитная резиденция Onyx с бассейном и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.
План оплаты;
Авансовый платеж – 20%
Во время строительства – 50%
На передачу – 30%
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 2249 кв.
полезность
Горничная комната
Порошковая комната
шкафчик
фойе
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
24/7 Безопасность
Доступ к пляжу
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Вид на море
больница
Спа и Сауна
Водная активность
Бег, Бег и Велоспорт
Йога и Медитация
Парк собак
Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
Настольный игровой стол
Область событий
Функциональная комната
питомник
Павильоны для пикников
Соседство поблизости;
Бизнес-Бей – 2,1 км
DIFC – 2,4 км
Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
Пляж Ла Мер – 2,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Апартаменты в изысканном жилом комплексе 1 Residences в районе Bur Dubai!
Для незабываемого отдыха и развлечений 1 Residences располагает: зелёными лужайками, детской площадкой и комнатой для игр, зоной для барбекю, местами для отдыха и релаксации, бассейнами для взрослых и детей, тренажёрным залом с раздевалками, многоцелевой комнатой, зелёной зоной с водоёмом на входе в комплекс, беговой дорожкой длиной 340 м.
1 Residences является частью Wasl 1 в районе Al Kifaf, а его расположение рядом с шоссе Sheikh Zayed Road позволит жильцам легко передвигаться по Дубаю. За 5–25 минут от комплекса можно доехать на авто до множества образовательных и медицинских учреждений, знаковых мест и аэропортов.
При инвестировании в 1 Residences инвесторы смогут оформить для себя и всей семьи долгосрочные визы, которые позволяют получить Emirates ID, трудоустроиться или открыть свой бизнес в ОАЭ.
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
10% - на стадии строительства
80% - по завершении
Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн.
Окупаемость инвестиций составляет 6% и выше!
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Удобства и услуги; - 2 спальни - 2 ванны - Без мебели - Размер: 1091 кв. фут - Вид на бассейн и комьюнити - Гардеробная - Прачечная - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Зона спа и сауны - Водная активность - Магазины и супермаркеты - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Ресторан и кафе - Велосипедная и беговая дорожка - Школа и институт - Фитнес клуб - Йога и медитация Расположение поблизости; - Дубай Медиа Сити - 05 минут - Шейх Заед Роуд - 05 мин. - Дубай Интернет-Сити - 10 минут - Пальма Джумейра - 10 минут - Дубай Молл - 15 минут - Международный аэропорт Дубая - 30 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум - 40 минут.