Современная элитная резиденция Onyx с бассейном и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €628,754

132 м² 1

Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Апартаменты в изысканном жилом комплексе 1 Residences в районе Bur Dubai! Для незабываемого отдыха и развлечений 1 Residences располагает: зелёными лужайками, детской площадкой и комнатой для игр, зоной для барбекю, местами для отдыха и релаксации, бассейнами для взрослых и детей, тренажёрным залом с раздевалками, многоцелевой комнатой, зелёной зоной с водоёмом на входе в комплекс, беговой дорожкой длиной 340 м. 1 Residences является частью Wasl 1 в районе Al Kifaf, а его расположение рядом с шоссе Sheikh Zayed Road позволит жильцам легко передвигаться по Дубаю. За 5–25 минут от комплекса можно доехать на авто до множества образовательных и медицинских учреждений, знаковых мест и аэропортов. При инвестировании в 1 Residences инвесторы смогут оформить для себя и всей семьи долгосрочные визы, которые позволяют получить Emirates ID, трудоустроиться или открыть свой бизнес в ОАЭ. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10% - на стадии строительства 80% - по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Окупаемость инвестиций составляет 6% и выше! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!