Резиденция J One с садами и рестораном, Downtown Dubai, ОАЭ

Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
307 м²
1
Сдача в: 2025
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SUSTAINABLE CITY - новый проект в районе Yas North на Yas Island от Aldar Properties в сотрудничестве с Diamond Developers.
Комплекс для семейного отдыха окружен широкими зелеными насаждениями, неторопливыми дорожками и общественными сельскохозяйственными участками. Это прогулочное сообщество. Проект включает в себя беговые и велосипедные дорожки, футбольные, баскетбольные и падель-корты, а также парки, озера, биодома, конноспортивный центр с конюшнями, ипподромом, двумя аренами, тренажерным залом и многочисленными бассейнами. Жители также будут иметь доступ к детскому саду, центру аутизма, зеленой мечети, а также к заведениям розничной торговли и общественного питания по соседству.
Чтобы жители и туристы могли передвигаться, не используя свои автомобили, будет создана сеть общих багги и велосипедов с батарейным питанием.
Комплекс будет работать на чистой возобновляемой энергии, благодаря солнечным панелям, интегрированным в каждую парковочную конструкцию, как одно из сообществ Estidama 3-pearl в Абу-Даби. Для дальнейшего сокращения выбросов углекислого газа, водопотребления, энергопотребления и мусора соседи также получат выгоду от объектов по переработке отходов, технологий устойчивого развития, концепций общественного дизайна и высокоэффективных систем водоснабжения.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
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- Безопасная сделка.
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