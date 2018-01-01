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Резиденция J One с садами и рестораном, Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€697,867
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12
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О комплексе

Резиденция располагает консьерж-сервисом, тренажерным залом и оздоровительным центром, бассейнами, сауной и парной, садами, зоной отдыха, рестораном с панорамным видом на город и канал.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 5 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Международный аэропорт - 11 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция J One с садами и рестораном, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€697,867
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer 2 bedroom apartment, located in Port De La Mer, known as La Voile by Meraas Nearby Neighbourhood; La Mer – 1.0Km Sheikh Zayed Road – 3.4Km DIFC – 3.7Km City Walk – 3.8Km Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,216 Sqft Laundry area Powder room Balcony / Terrace Open Kitchen Built-in-wardrobe Lobby, lift & waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlets Restaurant & Cafe Fitness centre Shopping & Supermarket area Sports court Sea views Beach access Marina & Yacht club Beach volleyball Mosque Water activity Walking trails Community Views For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! SUSTAINABLE CITY - новый проект в районе Yas North на Yas Island от Aldar Properties в сотрудничестве с Diamond Developers. Комплекс для семейного отдыха окружен широкими зелеными насаждениями, неторопливыми дорожками и общественными сельскохозяйственными участками. Это прогулочное сообщество. Проект включает в себя беговые и велосипедные дорожки, футбольные, баскетбольные и падель-корты, а также парки, озера, биодома, конноспортивный центр с конюшнями, ипподромом, двумя аренами, тренажерным залом и многочисленными бассейнами. Жители также будут иметь доступ к детскому саду, центру аутизма, зеленой мечети, а также к заведениям розничной торговли и общественного питания по соседству. Чтобы жители и туристы могли передвигаться, не используя свои автомобили, будет создана сеть общих багги и велосипедов с батарейным питанием. Комплекс будет работать на чистой возобновляемой энергии, благодаря солнечным панелям, интегрированным в каждую парковочную конструкцию, как одно из сообществ Estidama 3-pearl в Абу-Даби. Для дальнейшего сокращения выбросов углекислого газа, водопотребления, энергопотребления и мусора соседи также получат выгоду от объектов по переработке отходов, технологий устойчивого развития, концепций общественного дизайна и высокоэффективных систем водоснабжения. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
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