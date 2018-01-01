Резиденция J One с садами и рестораном, Downtown Dubai, ОАЭ

Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

от €940,525

307 м² 1

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! SUSTAINABLE CITY - новый проект в районе Yas North на Yas Island от Aldar Properties в сотрудничестве с Diamond Developers. Комплекс для семейного отдыха окружен широкими зелеными насаждениями, неторопливыми дорожками и общественными сельскохозяйственными участками. Это прогулочное сообщество. Проект включает в себя беговые и велосипедные дорожки, футбольные, баскетбольные и падель-корты, а также парки, озера, биодома, конноспортивный центр с конюшнями, ипподромом, двумя аренами, тренажерным залом и многочисленными бассейнами. Жители также будут иметь доступ к детскому саду, центру аутизма, зеленой мечети, а также к заведениям розничной торговли и общественного питания по соседству. Чтобы жители и туристы могли передвигаться, не используя свои автомобили, будет создана сеть общих багги и велосипедов с батарейным питанием. Комплекс будет работать на чистой возобновляемой энергии, благодаря солнечным панелям, интегрированным в каждую парковочную конструкцию, как одно из сообществ Estidama 3-pearl в Абу-Даби. Для дальнейшего сокращения выбросов углекислого газа, водопотребления, энергопотребления и мусора соседи также получат выгоду от объектов по переработке отходов, технологий устойчивого развития, концепций общественного дизайна и высокоэффективных систем водоснабжения. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!