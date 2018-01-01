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Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€98,000
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4
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О комплексе

В проекте есть водный городок с аттракционами, спортивный городок, студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

План оплаты:

  • 14% - при бронировании
  • 7,5% - взнос каждый месяц
Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.

Преимущества

Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.

Расположение и объекты поблизости

Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений:

  • Дубай Аутлет Молл - 15 минут
  • Инвестиционный парк Дубая - 25 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут
  • Бизнес Бей - 35 минут
  • Пальма Джумейра и Дубай Марина - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€98,000
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 2249 кв. полезность Горничная комната Порошковая комната шкафчик фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Вид на море больница Спа и Сауна Водная активность Бег, Бег и Велоспорт Йога и Медитация Парк собак Теннис, Сквош и Баскетбольный корт Настольный игровой стол Область событий Функциональная комната питомник Павильоны для пикников Соседство поблизости; Бизнес-Бей – 2,1 км DIFC – 2,4 км Шейх Зайед Роуд – 2,4 км Пляж Ла Мер – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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