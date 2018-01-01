Palm Jebel Ali Beach Villas

Gems Estates - это уникальное сотрудничество между легендарным модным брендом Cavalli и виртуозом ювелирных изделий GRISOGONO –, оба мастера своего ремесла.
Сделайте смелый выбор из изысканных вилл с пятью, шестью и семью спальнями, каждая с потрясающим, беспрепятственным видом на международный гольф-клуб Trump Dubai.
Десятилетие мастерства Де ГРИСОГОНО занимает почетное место среди экстерьеров –, вдохновленных черным бриллиантом, величественным драгоценным камнем, источающим силу и грацию.
Нежные, но захватывающие золотые черты безупречно дополняют темные экстерьеры, а большие стеклянные окна открывают для себя другой мир.
Почувствуйте страсть джунглей в изысканных принтах животных и модных деревянных чертах, а гладкие и изогнутые текстуры подчеркивают визуальную драму.
Кавалли не оставил камня на камне при проектировании интерьеров этих домов. Это высокая мода, живущая в самом диком и творческом состоянии.
Сообщество
DAMAC Hills - это устоявшееся автономное сообщество в популярном Дубайленде, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Дома расположены вокруг международного гольф-клуба Trump Dubai или The Park, почти четырех миллионов квадратных футов тематических садов, спортивных удобств, скейт-парка и конюшен. Существует также школа, супермаркет Carrefour и ‘ Зеленая зона ’, с более запланированным.
РАЗРАБОТЧИК THOE - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
«Сердце Европы» — это место, состоящее из 6 островов, расположенных на фоне Мировых островов в Дубае.
*Сердце Европы предлагает :-*
Для инвесторов:
✅*Гарантированная чистая рентабельность инвестиций в размере 8,33% (написано на SPA) в течение 12 лет*
✅Без платы за обслуживание и скрытых платежей.
✅14 дней бесплатного проживания в году
Ниже детали нашего проекта:
*1. Отель ЛАЗУРНЫЙ ЛАЗУР*
- Монако (дата завершения: декабрь 2022 г.)
- Ницца (дата завершения: 3 квартал 2023 г.)
- Канны (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)
Сен-Тропе (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)
Цена — от 1,55 миллиона до 12 миллионов.
План оплаты:
Первоначальный взнос: 40%
Через 4 месяца: 20%
Через 8 месяцев: 20%
Через 12 месяцев: 20%