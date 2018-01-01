Palm Jebel Ali Beach Villas

Дубай, ОАЭ

от €4,30 млн

Сдача в: 2025

Gems Estates - это уникальное сотрудничество между легендарным модным брендом Cavalli и виртуозом ювелирных изделий GRISOGONO –, оба мастера своего ремесла. Сделайте смелый выбор из изысканных вилл с пятью, шестью и семью спальнями, каждая с потрясающим, беспрепятственным видом на международный гольф-клуб Trump Dubai. Десятилетие мастерства Де ГРИСОГОНО занимает почетное место среди экстерьеров –, вдохновленных черным бриллиантом, величественным драгоценным камнем, источающим силу и грацию. Нежные, но захватывающие золотые черты безупречно дополняют темные экстерьеры, а большие стеклянные окна открывают для себя другой мир. Почувствуйте страсть джунглей в изысканных принтах животных и модных деревянных чертах, а гладкие и изогнутые текстуры подчеркивают визуальную драму. Кавалли не оставил камня на камне при проектировании интерьеров этих домов. Это высокая мода, живущая в самом диком и творческом состоянии. Сообщество DAMAC Hills - это устоявшееся автономное сообщество в популярном Дубайленде, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Дома расположены вокруг международного гольф-клуба Trump Dubai или The Park, почти четырех миллионов квадратных футов тематических садов, спортивных удобств, скейт-парка и конюшен. Существует также школа, супермаркет Carrefour и ‘ Зеленая зона ’, с более запланированным.