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Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€3,01 млн
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О комплексе

Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками.

На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Преимущества

Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния:

  • 800 метров до Bay Avenue Mall
  • 850 метров до Sheikh Zayed Road
  • 1 км до станции метро Business Bay
  • 1,9 км до Бурдж-Халифы
  • 2,2 км до Dubai Mall
  • 3,7 км до DIFC
  • 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,01 млн
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от
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Площадь 2 025 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Изысканные апартаменты в комплексе Jadeel в районе Umm Suqeim! Резидентам будут доступны просторные террасы с площадками для барбекю на крышах, откуда открываются захватывающие виды на Персидский залив и Burj Al Arab, фитнес-центр, бассейны, беговые и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, парки и зоны для отдыха. Jadeel расположен в непосредственной близости от автомагистралей Jumeirah Street и Jumeirah Beach Road, что позволит резидентам легко передвигаться по Дубаю. При этом до ряда самых популярных мест эмирата можно добраться за 20 минут. К ним относятся, в частности, Bluewaters Island, Jumeirah Beach Residence, Downtown Dubai и, самое главное, Международный аэропорт Дубая. План оплаты: 50 % - на стадии строительства 50 % - по завершении Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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Сдача в: 2023
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