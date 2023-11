Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €6,75 млн

Предлагается вилла с бассейном 6,4 х 12,3 м, парковкой на четыре машины, садом, зоной барбекю, тренажерным залом, залом для мероприятий, прямым выходом на пляж. Также в продаже имеются трех-, четырех- и пятикомнатные пентхаусы с парковочными местами. Закрытая резиденция состоит из апартаментов, пентхаусов и вилл и располагает отелем, ресторанами и барами, прямым выходом на пляж и к гавани, подземной парковкой, консьерж-сервисом, бассейном, площадками для йоги, теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, тренажерным залом, гидромассажным бассейном, зонами отдыха, спа, сауной и парной, хамамом, конференц-залами, винным погребом, детским клубом. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,2 м) Встроенная кухня Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен в районе Бизнес Бей, на берегу дубайского канала с яхтенной гаванью. В пределах 2 км от него находятся поющие фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Аэропорт Дубая находится в 15 км. Аквапарк Aquaventure Waterpark и океанариум — 6 минут Парк развлечений, парк и смотровая площадка The View at The Palm — 10 минут Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 23 минуты Финансовый центр Дубая — 25 минут Дубай Марина - 15 минут