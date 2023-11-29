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Жильё в Великодолинский поселковый совет, Украина

Великодолинское
13
13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
17377 Однокомнатная квартира в Овидиопольском районе. Светлая, уютная …
€22,715
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
17035 В продаже двухэтажный дом в Великодолинском. Общая площадь 100 кв…
€40,886
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
16805 В продаже дом с участком 13 соток в Великодолинском. Общая площад…
€29,983
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
15232 Продаётся одноэтажный дом. Год постройки 2021, ремонт был выполн…
€118,116
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Дом 6 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 6 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 6
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
15194 Продам 2-этажный дом с евроремонтом и мебелью в пгт. Великодолинс…
€53,607
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Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/8
14634 В продаже однокомнатная квартира мансардного типа в жилом комплек…
€12,266
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Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
11418 Продается дом в Большой Долине, недалеко от Одессы. Жилое состоян…
€10,903
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Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
11415 Предлагаем к продаже дом в Большой Долине. На территории колодец…
€13,629
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Дом 8 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 8 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 8
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
10461. . . Предлагаем к продаже 3-х этажный дом в пос. Великодолинское.…
€99,945
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
10376. . . Продается 2-х этажный дом в пос. Большая Долина. Общая площа…
€25,440
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Дом 5 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 5 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
№6931 Продам 2-х этажный дом в Большой Долине. 3 уровня, общая площадь …
€50,881
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Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
№3919. . . Предлагаем к продаже замечательную 1-комнатную квартиру в ЖК…
€22,715
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Дом 6 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 6 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
№3629. . . Продам дом в Большой Долине на ул. Горького. Общая площадь …
€66,327
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Типы недвижимости в Великодолинский поселковый совет

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Великодолинский поселковый совет, Украина

с видом на море
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