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Земельные участки в Odeskiy rayon, Украина

48 объектов найдено
Земельные участки 3 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
€65,418
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Земельные участки 2 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,184
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Земельные участки 2 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,184
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Земельные участки 3 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
€42,704
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Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
€10,903
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Земельные участки 1 комната в Великодолинское, Украина
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 11 365 м²
Этаж 1/1
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
€1,54 млн
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Земельные участки 1 комната в Холодная Балка, Украина
Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
€126,294
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Земельные участки 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Комнаты 2
Площадь 1 700 м²
Этаж 1/3
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
€754,127
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Земельные участки 1 комната в Лиманка, Украина
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
№5103. . . Предлагаем к продаже участок, прямоугольной формы, 14 ст. Лю…
€254,404
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Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№4528. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в р-не рынка…
€970,371
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Земельные участки 1 комната в Новые Беляры, Украина
Земельные участки 1 комната
Новые Беляры, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3871. . .Предлагаем к продаже участок рядом с Южным портом в пос. Беля…
€545,152
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Земельные участки 1 комната в Лиманка, Украина
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3714. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариан…
€55,569
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Земельные участки 2 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3685. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая под строительст…
€55,569
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Земельные участки 1 комната в Фонтанка, Украина
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3638. . . Продам участок на берегу моря на ул. Набережная. Общая площа…
€159,003
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Земельные участки 1 комната в Фонтанка, Украина
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3623. . .Предлагаем к продаже участок в элитном коттеджном поселке "С…
€129,356
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Земельные участки 1 комната в Лиманка, Украина
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3612. . . Предлагаем к продаже участок в жилом массиве "Дайберг". Обща…
€199,889
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Земельные участки 1 комната в Сухой Лиман, Украина
Земельные участки 1 комната
Сухой Лиман, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3597. . . Продаётся участок 20 соток на Сухом Лимане под строительство…
€72,687
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Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3577. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
€25,440
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Земельные участки 1 комната в Лиманка, Украина
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3574. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2…
€27,258
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Земельные участки 1 комната в Таирово, Украина
Земельные участки 1 комната
Таирово, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3538. . . Продаётся участок в пгт Таирова на ул. Вишневая. Общая площа…
€15,446
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Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3527. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
€12,720
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Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3520. . . Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка. Общая площа…
€12,720
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Земельные участки 1 комната в Мариновка, Украина
Земельные участки 1 комната
Мариновка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3517. . . Продаю участок под строительство жилого дома в с. Мариновка …
€9,086
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Земельные участки 1 комната в Протопоповка, Украина
Земельные участки 1 комната
Протопоповка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3509. . . Предлагаем к продаже замечательный участок, правильной формы…
€6,360
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Земельные участки 1 комната в Выгода, Украина
Земельные участки 1 комната
Выгода, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3499. . . . Продам участок в Выгоде. Общая площадь 6 соток. С прекрас…
€3,634
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Земельные участки 1 комната в Фонтанка, Украина
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3309. . . Предлагаем к продаже фасадный участок в Фонтанке на ул. О. К…
€54,515
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Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3304. . .Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста…
€249,861
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Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3303. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€597,850
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Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3302. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€708,970
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Земельные участки 3 комнаты в Сухой Лиман, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Сухой Лиман, Украина
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
№3216. . . Предлагается прекрасный участок прямоугольной формы на ул. Т…
€11,812
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