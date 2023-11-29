ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Земельные участки
Odeskiy rayon
Земельные участки в Odeskiy rayon, Украина
Очистить
48 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
90 м²
1/2
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
€65,418
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
2 м²
1/1
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,184
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
2 м²
1/1
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,184
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3
50 м²
1/1
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
€42,704
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
€10,903
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
1
11 365 м²
1/1
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
€1,54 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
1
2 м²
1/1
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
€126,294
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2
1 700 м²
1/3
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
€754,127
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1
900 м²
1/1
№5103. . . Предлагаем к продаже участок, прямоугольной формы, 14 ст. Лю…
€254,404
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
№4528. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в р-не рынка…
€970,371
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Новые Беляры, Украина
1
2 м²
1/1
№3871. . .Предлагаем к продаже участок рядом с Южным портом в пос. Беля…
€545,152
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1
2 м²
1/1
№3714. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариан…
€55,569
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
2 м²
1/1
№3685. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая под строительст…
€55,569
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1
2 м²
1/1
№3638. . . Продам участок на берегу моря на ул. Набережная. Общая площа…
€159,003
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1
2 м²
1/1
№3623. . .Предлагаем к продаже участок в элитном коттеджном поселке "С…
€129,356
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1
2 м²
1/1
№3612. . . Предлагаем к продаже участок в жилом массиве "Дайберг". Обща…
€199,889
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Сухой Лиман, Украина
1
2 м²
1/1
№3597. . . Продаётся участок 20 соток на Сухом Лимане под строительство…
€72,687
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
№3577. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
€25,440
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1
2 м²
1/1
№3574. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2…
€27,258
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Таирово, Украина
1
2 м²
1/1
№3538. . . Продаётся участок в пгт Таирова на ул. Вишневая. Общая площа…
€15,446
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
№3527. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
€12,720
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
№3520. . . Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка. Общая площа…
€12,720
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Мариновка, Украина
1
2 м²
1/1
№3517. . . Продаю участок под строительство жилого дома в с. Мариновка …
€9,086
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Протопоповка, Украина
1
2 м²
1/1
№3509. . . Предлагаем к продаже замечательный участок, правильной формы…
€6,360
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Выгода, Украина
1
2 м²
1/1
№3499. . . . Продам участок в Выгоде. Общая площадь 6 соток. С прекрас…
€3,634
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1
2 м²
1/1
№3309. . . Предлагаем к продаже фасадный участок в Фонтанке на ул. О. К…
€54,515
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1
2 м²
1/1
№3304. . .Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста…
€249,861
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1
2 м²
1/1
№3303. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€597,850
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1
2 м²
1/1
№3302. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€708,970
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 3 комнаты
Сухой Лиман, Украина
3
80 м²
1/1
№3216. . . Предлагается прекрасный участок прямоугольной формы на ул. Т…
€11,812
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL