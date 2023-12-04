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Дома в Маяковский сельский совет, Украина

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
15041 Продам 2 этажный дом со сруба на Water City в с. Маяки состоящий …
€85,543
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Дом 3 комнаты в Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
9404 Предлагаю дом, 2 этажа, общая площадь 90 м2, 3 комнаты, каминный …
€50,590
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Дом 4 комнаты в Маяки, Украина
Дом 4 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
9406. Предлагаю к продаже 2 дома на участке 23 сотки в Маяках, каменный…
€59,788
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Параметры недвижимости в Маяковский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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