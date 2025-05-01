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Жильё в Измаильском районе, Украина

квартиры
4
дома
25
29 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
25154. Продам новый дом в Лесках. Общей площадью 101 кв.м. Дом комфортно распланировать на …
$100,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
25372 Новый двухэтажный хозяйский дом в средиземноморском стиле, с террасами на участке 4,5 …
$200,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
25721 Продам дом в Лесках. Общая площадь 98 кв.м. Распланирован на 3 комнаты. Отличное состо…
$110,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
28519 Продам добротный дом из клинкерного кирпича в Лесках. Общая площадь дома 165 кв.м. Уч…
$400,000
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Дом 8 комнат в Лески, Украина
Дом 8 комнат
Лески, Украина
Число комнат 8
Площадь 478 м²
Этаж 1/3
12082 Продам 3-х этажный дом с ремонтом на участке в 10 соток. Дом укомплектован всей необ…
$250,000
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Дом 8 комнат в Лески, Украина
Дом 8 комнат
Лески, Украина
Число комнат 8
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/3
13995 Продам 3-х этажный дом у моря на участке 10 соток. Состояние от строителей, что позво…
$600,000
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Дом 5 комнат в Лески, Украина
Дом 5 комнат
Лески, Украина
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
16883. Продам дом в Лесках. Построен из ракушняка, облицован мраморной крошкой . В доме 2…
$230,000
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Квартира 2 комнаты в Лески, Украина
Квартира 2 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
11590. Двухкомнатная квартира в малоквартирном доме возле моря в Лесках. Состояние квартиры …
$52,000
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Дом 6 комнат в Лески, Украина
Дом 6 комнат
Лески, Украина
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
10095. . . Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в загородном коттеджном поселке "Тарту…
$800,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
27660 Продам новый энергоэффективный дом возле моря. Общая площадь 180 кв.м. Расположен на у…
$300,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
27936 Продам новый двухэтажный дом в Лесках. Общая площадь 147 кв.м. Распланирован на: 1 эт…
$180,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
15873 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 4 сотки в коттеджном поселке. Дом полност…
$195,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
14711 Продам замечательных двухэтажный дом. Общая площадь дома 100 кв.м, с мебелью и технико…
$170,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
12849 Продам 3-х этажный дом в Лесках по улице Садовая. В 250 м. от моря, в закрытом охран…
$185,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
24548 Продам 2-х этажный дом в Лесках. Общая площадь 97 кв м. Свободная планировка. Коммуни…
$69,999
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 1/3
14834 Продам современный 3-х этажный дом с новым ремонтом. Дом укомплектован всей необходимо…
$110,000
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Дом 5 комнат в Лески, Украина
Дом 5 комнат
Лески, Украина
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
15881 Продам 3-х этажный дом с ремонтом у моря на участке 10 соток. Дом укомплектован мебел…
$270,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
26774 Продам новый дом в закрытом комплексе Тартус возле моря. Дом перекрыт итальянской бит…
$230,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
15022. Продам дом с евроремонтом и мебелью в Лески. Дом современной планировки 96.2кв.м.: пр…
$110,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
24549 Продам 2-х этажный дом в Лесках. Общая площадь 97 кв м. Свободная планировка. Коммуни…
$69,999
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
15407 Продам двухэтажный коттедж в коттеджном посёлке Тартус. Состояние от строителей, сдан…
$145,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
24550 Продам 2-х этажный дом в Лесках. Общая площадь 97 кв м. Свободная планировка. Коммуни…
$69,999
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Квартира 2 комнаты в Лески, Украина
Квартира 2 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
18877. Продам двухуровневую квартиру в Лесках. Общая площадь 55.6 кв.м. Первый этаж 30 кв.м,…
$32,000
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Дом 3 комнаты в Лески, Украина
Дом 3 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
24551. Продам 2-х этажный дом в Лесках. Общая площадь 97 кв м. Свободная планировка. Коммуни…
$69,999
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Квартира 2 комнаты в Лески, Украина
Квартира 2 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
11592. В продаже двухкомнатная квартира в малоквартирном доме (всего 4 квартиры) с участком …
$48,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
18644 Новое поступление к продаже. Дом в современном стиле в коттеджном городке "Тартус". Пл…
$185,000
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Квартира 2 комнаты в Лески, Украина
Квартира 2 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
11591. Продам 2-х комнатную квартиру в малоквартирном доме (всего 4 квартиры). Состояние к…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Лески, Украина
Дом 4 комнаты
Лески, Украина
Число комнат 4
Площадь 289 м²
Этаж 1/2
24341 Продам шикарный дом в Лесках. Общая площадь 300 кв.м. Стены из ракушечника и кирпича. …
$209,000
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Дом 8 комнат в Лески, Украина
Дом 8 комнат
Лески, Украина
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
13824 Продам 3-этажный дом вблизи у моря. Дом жилой площадью 221 кв.м. 8 жилых комнатам, к…
$70,000
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Параметры недвижимости в Измаильском районе, Украина

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