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Квартиры в Pasadag Mahallesi, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€256,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€190,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€157,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€152,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€122,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€105,000

Параметры недвижимости в Pasadag Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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